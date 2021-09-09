Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor
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Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor

Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Danimarka'daki bilim insanlarının yaptığı geniş çaplı araştırmada, trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültülerin, Alzheimer gibi zihin ve hafıza hastalıklarının riskini artırdığı ortaya çıktı.

Danimarka'daki bilim insanlarının yaptığı geniş çaplı araştırmada, trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültülerin, Alzheimer gibi zihin ve hafıza hastalıklarının riskini artırdığı ortaya çıktı.

Danimarka'da birçok üniversiteden bilim insanlarının bir araya gelerek yaptığı araştırmada, 103 bin 500 deneğin yer aldığı ifade edildi. Bu denekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültülere ortalama 10 yıllık maruz kalma durumunda, zihin ve hafızaya bağlı hastalıkların riskinin arttığı belirtildi. Sese bağlı hastalıklar arasında en yaygın görülen ise Alzheimer oldu.

"ÖZELLİKLE ALZHEIMER RİSKİNİ ARTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Yayınlanan makalede, "Çalışma, 31 bin 219'u Alzheimer hastalığı, 8 bin 664'ü vasküler (damar tıkanıklığı) demans ve 2 bin 192'si Parkinson hastalığı ile ilişkili 103 bin 500 demans tanıları konmuş kişiyi içermektedir. Bu ülke çapındaki çalışma, ortalama 10 yıl maruz kalınan trafik ve toplu taşıma gürültüsünün tüm demans ve demans alt tiplerinin, özellikle Alzheimer hastalığının daha yüksek riski ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı" denildi.


Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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