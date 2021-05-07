Trafik ve İlkyardım Haftası
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Trafik ve İlkyardım Haftası

Trafik ve İlkyardım Haftası
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Bolu Şubesi İlkyardım Mesul Müdürü Kağan Balkış, "Seminerler ve eğitimlerle herkesin bilmesi gereken hayat kurtaran müdahaleleri vatandaşlara öğrettiklerini bildirdi.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi İlkyardım Mesul Müdürü Kağan Balkış, "Seminerler ve eğitimlerle herkesin bilmesi gereken hayat kurtaran müdahaleleri vatandaşlara öğrettiklerini bildirdi.

Balkış, Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, trafiğin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Trafik kazalarına ilişkin veri paylaşımında bulunan Balkış, "Dikkatli olmamız, kurallara uymamız ve bilinçli olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Balkış, yaya ve sürücülerin mutlaka temel ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seminerler ve eğitimlerle 7'den 70'e herkesin bilmesi gereken hayat kurtaran müdahaleleri insanlara öğretiyoruz. 2021 yılının ilk 4 ayında 465 kişiye afetlerde ilk yardım semineri verdik. Ülkemizde yaşanabilecek afet türleri, deprem, sel, heyelan gibi afet durumlarını, bu afet durumlarından korunma bilincini insanlara kazandırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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