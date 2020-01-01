Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.
01.01.2020 04:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:17
Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.
Kaynak: AA