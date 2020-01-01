Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
Haberler » Güncel » Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Haber

Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamadan görüntüler Kadıköy sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan polis ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.

01.01.2020 04:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:17
Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamadan görüntüler sahi yolu Bostancı İDO iskelesi önünde uygulama yapan ekipleri yılbaşı eğlencesinden dönen ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı, ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler