Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
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Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

11.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 17:19
Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik uygulamasında 148 araç ve sürücüsüne toplam 214 bin 558 TL para cezası uygulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik uygulamasında 148 araç ve sürücüsüne toplam 214 bin 558 TL para cezası uygulandı.

10 Eylül günü saat 00.30-03.00 saatleri arasında, sorumluluk alanı içerisinde 21 kontrol noktasında 68 motorize ekip ve 147 personelin katılımıyla yapılan çalışmada; alkollü araç kullanmak, abartı egzoz, ışık donanımı ve diğer eksiklikler kontrolü sonucunda birçok araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulama neticesinde toplam 410 araç denetlenmiş olup; 78 adet 48/5 maddesinden (Alkollü araç kullanmak), 3 adet 73/c maddesinden (seyir halinde cep telefonu kullanmak), 2 adet 64/1-b-1 maddesinden (Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak), 6 adet 47/1-a maddesinden (görevli trafik polisinin uyarı ve işaretlerine uymamak), 34 adet 36/3-a, 36/3b, 36/3-c maddelerinden (sürücü belgesiz, sürücü belgesi geri alınmış ve sürücü belgesi daimi iptal olarak motorlu araç kullanmak), 9 adet 34/a, 34/b maddesinden (muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak), 2 adet 78/1-a maddesinden (araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak), 1 adet 91 maddesinden (zorunlu malı sorumluluk sigortası yaptırmamak), 34 adet Türk Ceza Kanunu 179/3'den (karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) adli işlem için asayiş ekiplerine teslim edilmiştir. 12 adet diğer maddelerden, 26 araç trafikten men edilmiş, toplam 148 araç ve sürücüsüne 214 bin 558 TL para cezası uygulanmıştır." - SAMSUN

Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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