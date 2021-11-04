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Trafik uygulamasında ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik uygulamasında ceza yağdı

Samsun'da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada çok sayıda sürücüye ceza yazıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada çok sayıda sürücüye ceza yazıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda bildirimli trafik uygulaması yaptı. Bugün 13.30-15.30 saatlerinde yapılan uygulamada, kavşakta bulunan sivil trafik ekipleri, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan ve araç sürerken cep telefonu ile konuşun sürücüleri, ileride bekleyen ekiplere bildirdi. Uygulamada çok sayıda araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Sürücüler trafik polislerinin ceza yazmamaları için çeşitli mazeretler üretseler de cezadan kurtulamadılar. - SAMSUN

Trafik uygulamasında ceza yağdı

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