Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı
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Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı

Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kişi 2 silahla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kişi 2 silahla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Spor Sokak üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Silahlara polis ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı - Haberler
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