Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
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Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı

Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada yabancı plakalı bir aracın içinden uyuşturucu madde çıktı.

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada yabancı plakalı bir aracın içinden uyuşturucu madde çıktı. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alınırken, araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yabancı plakalı bir aracı ekipler durdurdu. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıkınca araç içerisinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar yakalandı. Gürcistan plakalı RZ 081 HY plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü Cemal Can Y. araç içerisinde çıkan ürünlerin kendisine ait olmadığını, aracı emanet aldığını çıkanların araç sahibinin olabileceğini belirterek uyuşturucu madde ve aparatların kendisine ait olmadığını dile getirdi. Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Ceylan S. bölgeye gelen ekipler tarafından üst araması yapıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Cemal Can Y.'nin ehliyetsiz olduğu ve kısıtlamada izninin olmadığı belirlendi. Şahsa ve yanında yolcu olarak bulunan Ceylan S.'ye toplamda 13 bin 103 lira para cezası kesildi.

Öte yandan araç sahibi Osman G. bölgeye gelerek aracını alıp gitmek istedi. Yapılan kontrollerde aracın ülke dışına çıkması gerektiği, fakat çıkartılmadığı tespit edildi. Araç sahibi Osman G. aracının bağlanmaması için dil döktüyse de başarılı olmadı. Trafik ekipleri yabancı plakalı araç sürücüsüne "Sorumluluklarını yerine getiremeyeceksen Türk plakalı araca bineceksin" diyerek sürücünün dil dökmemesini belirtti. - DÜZCE

Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı
Trafik uygulamasına takılan araçtan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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