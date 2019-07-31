Trafik uygulamasına katılan çocuklara katılım belgesi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında yürütülen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyasına katılan çocuklara katılım belgesi verildi.

Sosyal medya üzerinden kampanyaya katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan Van'ın İpekyolu ilçesinden Dila Hanım Şaprak ve Kayra Şaprak isimli çocuklar için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen katılım belgeleri, Van İl Jandarma Komutanlığında teslim edildi.

Öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın da katıldığı törende teslim edildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, trafik güvenliği konusunda öğrencilerin göstermiş oldukları duyarlılık ve ilgiden dolayı kendilerine ve ailelerine teşekkür ederek, trafik güvenliği ve trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitici ve öğretici faaliyetlere aralıksız olarak devam edileceğini söyledi. - VAN

Kaynak: İHA