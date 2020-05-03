Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kadın trafik polisleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve kavşak denetimlerini sürdürdü.

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kadın trafik polisleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve kavşak denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 1-3 Mayıs tarihleri arasından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşların evlerinde zaman geçirdiği bugünlerde cadde ve sokaklar boş kalsa da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanındaki kavşak ve yollarda görev yapan Trafik Şubenin göz bebeği kadınlar da görevlerini başarılı bir şekilde ifa ediyor. Görev başındaki 10 kadın polis, sokak ve caddelerde araç sürücülerini durdurarak sokağa çıkma izin belgelerinin yanı sıra ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor. Uygulamalarda durdurulan sürücüler, kadın polislere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA