Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında
03.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:32

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kadın trafik polisleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve kavşak denetimlerini sürdürdü.

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kadın trafik polisleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve kavşak denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 1-3 Mayıs tarihleri arasından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşların evlerinde zaman geçirdiği bugünlerde cadde ve sokaklar boş kalsa da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanındaki kavşak ve yollarda görev yapan Trafik Şubenin göz bebeği kadınlar da görevlerini başarılı bir şekilde ifa ediyor. Görev başındaki 10 kadın polis, sokak ve caddelerde araç sürücülerini durdurarak sokağa çıkma izin belgelerinin yanı sıra ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor. Uygulamalarda durdurulan sürücüler, kadın polislere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haber
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özkan Uğur Ebru Gündeş Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Vezirköprü
Şu an buradasınız: Trafik şubenin göz bebeği kadın polisler görev başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 20:01:12. #1.15#
title