Trafik Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı

Sivas'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan sırt çantası uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı.

Sivas'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan sırt çantası uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Çanta içerisinden bebek bezi, kolonya ve süt çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sivas'ın en işlek caddesi olan İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası polis ekipleri tarafından fark edildi. Şüpheli çanta sonrası yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Meraklı kalabalık anonslar ve polis marifeti ile uzaklaştırılarak, olay yerine uzman bomba ekibi sevk edildi. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı, şüpheli çantaya yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. Patlatılan sırt çantasının içinden bebek bezi, kolonya ve süt kutusu çıktı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan yol tekrar açıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı