TRAFİK SİGORTASINDAKİ YENİ DÜZENLEMEYLE ARACILAR ORTADAN KALKIYOR

? Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, trafik sigortasındaki yeni düzenlemeye ilişkin, 'Trafik sigortasında değişiklik öngören yasa tasarısı, Meclis'e gönderildi, Tasarı yasalaşırsa trafik sigortasında bir dizi yeni düzenleme öngörülüyor.

? Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, trafik sigortasındaki yeni düzenlemeye ilişkin, 'Trafik sigortasında değişiklik öngören yasa tasarısı, Meclis'e gönderildi, Tasarı yasalaşırsa trafik sigortasında bir dizi yeni düzenleme öngörülüyor. Mngörülen yeni düzenlemeyle, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatına standart gelecek. Sigorta şirketleri tarafından kullanılacak hesaplama yöntemini de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirleyecek.

'BU YASANIN GEÇMESİ HALİNDE ARACILAR ORTADAN KALKACAKTIR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yrd. Dr. Suat Sarı, 'Sigorta primleri düşecektir. Hayata geçirilen uygulamayla araya giren aracılar ve çeşitli avukatlar mahkeme sürelerini uzatıyor. Yüksek tazminat istendiği için mahkemeler ciddi oranda uzuyor. Yığılmalar oluşuyor. Vatandaşlar mağdur duruma düşüyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte ödemeler daha da hızlı olacaktır. Bu yasanın geçmesi halinde aracılar ortadan kalkacaktır. Yasanın maddi ve manevi tazminat miktarlarıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Primler 4 bin 65 lira ile 327 lira arasında taban tavan fiyatları var. Bu prim değerleri ne kadar azalacak ne kadar çoğalacak bunları görmek gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK'

Sigorta prim değerleri çok yüksek olduğu için vatandaşlar mağdur olduğunu söyleyen Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, 'Yapılacak olan uygulamayla prim değerleri daha ödenebilir hale gelecek. Tazminat alacak kişinin de geride kalanlarının da daha iyi bir hayat sürebilmeleri için tazminat değerlerinin çok iyi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tazminata belirli standart geleceğinden mahkemeler farklı farklı tazminat kararları veremeyecek, hak kaybı yaşanmayacak, vatandaş mağdur olmayacağını belirten Sarı sözlerine şöyle devam etti:

'Bu işi meslek olarak edinmiş birçok avukatlık bürosu var. Trafik kazası geçiren vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Sigorta şirketlerine baskı uygulayarak büyük paralar alıyorlar. Aracılar en yüksek tazminatı almak için mahkemelere talepte bulunuyorlar. Yüksek taleplerden dolayı mahkemeler uzuyor. Gereksiz zaman kayıpları oluyor. 10 sene süren davalar var. Bu süreç uzadığı için vatandaş mağdur oluyor.'

'TRAFİK KAZALARI CİDDİ ORANDA AZALIR'

Yasa çıkarsa tazminat sigorta şirketi tarafından hemen ödenecek, vatandaş yine mağdur olmayacak. Ayrıca mahkemelerin yükü de hafifleyeceğini söyleyen Suat Sarı, 'İnsanlar aracı olmadan bizzat kendisi muhatap olacak. Sigorta firmaları kaskolar ve zorunlu sigorta yapıyorlar. Ancak trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili herhangi bir enerji sarf etmiyorlar. Kaza yapan kişinin eğitimiyle ilgili gerekilen adımlar atılırsa trafik kazaları ciddi oranda azalır. Türkiye'de altı bin kişi ölüyor. 300 bin kişi yaralanıyor. 30 bin kişi de engelli olarak hayatını devam ettiriyor' şeklinde konuştu.

Bilirkişi raporunun ciddi rol oynayacağını belirten sarı sözlerini şöyle noktaladı:

'Tazminat değerlerinin kabul edilebilir değerlere gelmesi gerekiyor. Türkiye'de zorunlu trafik sigortası yapmaya çok kişi var. Yüzde 30 zorunlu trafik sigortası yaptırmayan bir kesim var. Prim değerleri düşünce zorunlu trafik sigortası yaptırabilirler.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı