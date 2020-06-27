Trafik polislerinin motosikletle YKS'ye yetiştirdiği öğrencilerden teşekkür
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Trafik polislerinin motosikletle YKS'ye yetiştirdiği öğrencilerden teşekkür

Adana'da, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan ve yardım istedikleri motosikletli trafik polislerince Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götürülen abla ve kardeş, polislere teşekkür etti.

27.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:16

Adana'da, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan ve yardım istedikleri motosikletli trafik polislerince Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götürülen abla ve kardeş, polislere teşekkür etti.

Trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle sınava girecekleri Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdükleri Merve (20) ve Semanur Demiroğlu'nu (18) sınav çıkışında da alarak merkez Çukurova ilçesindeki evlerine bıraktı.

Anne Hacer Demiroğlu, kızlarını sınava yetiştirdikleri için polislere teşekkür etti.

Anne Hacer Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarını sınava götürdükleri sırada araçlarının arızalandığını kaydetti.

Polislerin kendilerine yardımcı olduğunu hatırlatan anne Demiroğlu, "Yürüdüğümüz sırada bir polis memurunu gördüm. 'Buradan kızlarımın sınava gireceği okul arası çok uzak mı?' diye sordum. 4 kilometre olduğunu söyledi ve 'gidemezsiniz, biz siz yardımcı oluruz.' dediler. Daha sonra diğer arkadaşlarıyla geldiler, kızlarımı alıp okula götürdüler. Çok sevindim, mutlu oldum. Üstelik kasklarını çıkarıp kızlarıma takmaları bana onur, gurur verdi. Çok güzel bir duyguydu. Kızlarımı okula bıraktıktan sonra tekrar yanıma geldiler. Bize aracımızla ilgili yardımcı olmak sitediler. Allah devletimize zeval vermesin, var olsunlar. Polislerimiz her zaman var olsun."

Öğrencilerden Merve Demiroğlu da trafik polislerinin kendilerini sınava girecekleri okula ulaştırdığını belirterek, "Sınav iyi geçti, beklediğim gibiydi. İlk başta yetişmeyle ilgili bir stresim oldu, ama beni etkilemedi." dedi.

Samanur Demiroğlu da sınava yetişemeyeceği için çok korktuğunu kaydederek, "Biraz tedirgin oldum ama sağolsunlar bizi sınava gireceğimiz okula yetiştirdiler. Motosiklete binerken bize kasklarını verdiler. Bizi düşünmeleri güzel, mutlu olduk." diye konuştu.

"Öğrencileri sınav saatinde okullarına ulaştırdık"

Trafik polislerinden Dursun Balcı da Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla sınav nedeniyle kavşaklarda görev aldıklarını söyledi.

"Müdürümüz, hiçbir öğrencinin mağdur olmaması, görevlilerin yardımcı olması şeklinde talimat verdi." diyen Balcı, şöyle devam etti:

"Kavşakta denetim yaptığım sırada bir hanımefendi ve yanındaki iki kızı geldi. Araçlarının arızalandığını belirterek okullarını sordular. Okul yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaydı. Yaya olarak gidemeyeceklerini ve toplu taşıma olmadığı için kendilerine yardımcı olacağımı söyledim. Tek olduğum için iki arkadaşımdan yardım aldım. Öğrencileri sınav saatinde okullarına ulaştırdık."

Diğer trafik polisi Ali Furkan, Balcı'nın anonsu üzerine öğrencileri okullarına yetiştirebilmek için kavşağa gittiğini aktardı.

Öğrencileri motosikletlerine bindirdiklerini dile getiren Furkan, "Kaza yapabileceğimizi düşünerek güvenlik önlemi nedeniyle kaskımızı çıkardık, öğrenci arkadaşımıza taktık. Güvenli bir halde seyir aldık. Elimizden geldiğince sınava yetiştirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Trafik polislerinin motosikletle YKS'ye yetiştirdiği öğrencilerden teşekkür

Kaynak: AA

Manşet

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