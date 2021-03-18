Trafik polislerinden şehitler için lokma hayrı
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Trafik polislerinden şehitler için lokma hayrı

18.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:39
Trafik polislerinden şehitler için lokma hayrı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehitler için lokma hayrı düzenledi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehitler için lokma hayrı düzenledi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralları gözetilerek Aydın Bey Camii önünde bin 500 kişilik lokma hayrı düzenlendi. Vatandaşlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla düzenlenen hayra yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte ayrıca trafik polisleri tarafından vatandaşlara trafik kuralları hatırlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Mart Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bugüne kadar vatanı uğruna can veren tüm şehitler için lokma döktürdüklerini ifade ederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Trafik polislerinden şehitler için lokma hayrı
Trafik polislerinden şehitler için lokma hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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