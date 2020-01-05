Trafik polislerinden motosiklet ve sürücülere yönelik kontrol

05.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:39

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.



Gaziantep merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 458 araç kontrol edilmiş olup, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren,4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten,237 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 216 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten cezai işlem uygulanmış,3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten,1 sürücüye hurdaya ayrılmış aracı kullanmaktan,1 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan,2 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten,206 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 671 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak, 64 araç trafikten men edildi. 5 sürücünün ise belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA