Trafik polislerinden kış lastiği uygulaması

08.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:50

Gaziantep Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep merkez ve şehirlerarası karayollarında kış lastiği uygulaması yaptı.



Gaziantep Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep merkez ve şehirlerarası karayollarında yaptığı kontrollerinde, 3 bin 726 araç kontrol edilerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde, 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan,1 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 252 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 5 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten,7 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 4 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 1 sürücüye çakar lamba takarak araç kullanmaktan,14 sürücüye ve araç plakasına kış lastiği takmamaktan,13 sürücüye ve araç plakasına yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 10 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 489 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 801 sürücüye ve araç plakasına cezai işlem yapıldı. Ekipler ayrıca, 90 araç trafikten men ederek, 5 sürücünün ise belgesine el koydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA