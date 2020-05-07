Trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi
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Trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi

Trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi
07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:00

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Trafik Haftası kapsamında öğrencilere canlı yayınla "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" sloganıyla online trafik eğitimi verildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Trafik Haftası kapsamında öğrencilere canlı yayınla "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" sloganıyla online trafik eğitimi verildi.

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında bu yıl Türkiye'de ilk olarak Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevirimiçi canlı yayınla öğrencilere eğitim verildi.

Eğitim, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli eğitici trafik polisleri Adem Uysaler, Mehmet Limon ve Ümit Olcay tarafından gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenli Eğitim birimi koordinesinde gerçekleştirilen eğitim sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Eğitime öğrenci ve velilerinin ilgisi yoğun oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen uzaktan eğitimin kayıt altına alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA), Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim ve eğlence platformu olan Okul Evimde Portalına ve Milli Eğitim youtube kanalına yüklenerek tüm Türkiye'de öğrencilerin izlemesine olanak sağlanacağını söyledi.

Eğitimin Muğla Valiliği koordinesinde gerçekleştirildiğini belirten Töre, "Hızla normalleşme sürecine girdiğimiz ve yakın zamanda tamamen kurtulmayı ümit ettiğimiz küresel salgından sonra çocuklarımız güvenle sokaklarına, parklarına çıkacaklar, okullarına gidecekler. Yollarda ve trafikte olacaklar. Yapılan bu eğitimi bu anlamda çok önemsiyorum." dedi.

Töre, eğitimin düzenlenmesine katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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