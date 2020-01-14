Trafik polislerinden 53 bin 676 kişiye eğitim

14.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:58

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019'da 53 bin 676 kişiye trafik eğitimi verdi.

Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, trafik bilincini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ile ilk ve orta dereceli okullarda, geçici barınma merkezinde, eğitim tırında, umuma açık noktalarda ve yaya geçit noktalarında eğitimler verdi.

Ekipler, 14 anaokulunda 2 bin 164 öğrenci, 31 ilk ve orta okullarda 18 bin 573 öğrenci, 45 ayrı okulda ise 20 bin 737 öğrenciye genel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, okul geçitlerinde ve karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yaptı.

Geçici barınma merkezinde ikamet eden 2 bin 793 Suriyeli öğrenciye de Türkiye'deki trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme eğitimi verildi.

Türkiye genelinde çeşitli illeri dolaşan eğitim tırında 2 bin 150 öğrenciye, 36 Kur'an kursunda 4 bin 113 öğrenciye, il genelindeki kavşaklarda 14 bin 280 kişiye yaya güvenliği eğitimleri, umuma açık 42 noktada 620 kişiye, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 2 bin 550 öğretmene trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

2 Ekim'de yaya nöbeti kapsamında 133 noktada 553 kişiye yaya güvenliği görevi verilirken, toplam 5 bin 880 kişiye 6 bin broşür dağıtıldığı belirtildi. 2020 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitimlere planlar doğrultusunda devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA