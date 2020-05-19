Trafik polislerinden 19 Mayıs'a özel videolu kutlama
Malatya'nın Darende ilçesinde trafik polisleri, hazırladıkları video kliple gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
19.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:56
Malatya'nın Darende ilçesinde trafik polisleri, hazırladıkları video kliple gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, mesai başındaki trafik polisleri tarafından seslendirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince evlerinden çıkamayan bir grup gençte Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okuduğu kısa video hazırlandı.
Malatya Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda, polis ve gençlerin görüntüleri yer aldı.
Kaynak: AA