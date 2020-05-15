Trafik polisleri ticari taksilere maske ve kolonya sordu, hijyen kontrolü yaptı Trafik polisleri ticari taksilere maske ve kolonya sordu, hijyen kontrolü yaptı Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik polisleri ticari taksilere yönelik hijyen kontrolü yaptı.

Trafik polisleri ticari taksilere maske ve kolonya sordu, hijyen kontrolü yaptı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik polisleri ticari taksilere yönelik hijyen kontrolü yaptı. Kolonya ve maske kontrolü yapan ekipler, araç sürücülerini hijyen konusunda uyardı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe içinde ticari taksilere yönelik olarak bir dizi kontrolde bulundu. Alparslan Türkeş Meydanında araçları durduran ekipler, sürücülerin kişisel ve araçlar için hijyen bakımı yapıp yapmadıklarını sordu, araç içinde kolonya ve sürücülerin maskelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Aynı zamanda ticari taksiler içinde müşterilerin 3 kişiden fazla taşınmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ticari taksilerde müşteri ve sürücülerin temas etmesi muhtemel, kapı kolu, cam açma düğmesi ve koltukların dezenfekte edilmesi konusunda da kontrollerde bulunarak, sürücüleri uyardı.

Kaynak: İHA