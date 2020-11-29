Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü
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Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü

29.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:05
Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü

İstanbul'da dün akşam 20.00'den başlayan ve bugün sabah 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafik polisi ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İstanbul'da dün akşam 20.00'den başlayan ve bugün sabah 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafik polisi ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Trafik polisleri tarafından bu kapsamda yapılan denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi. Uygulama noktalarında bekleyen polisler, izin belgesi ile dışarı çıkan vatandaşların geçişine izin verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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