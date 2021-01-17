Trafik polisleri, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşa kendi kumanyalarını verdi.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşa kendi kumanyalarını verdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili devriye görevi yapan trafik ekibi, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesinde çöp konteynerinde kağıt ve karton arayan vatandaşı görünce yanında durdu. Genç adamla kısa süre konuşan polis, kumanyalarını kağıt toplayan gence verip bölgeden ayrıldı. Kağıt toplayıcısı, içinde yemek bulunan poşeti, sonra yemek için kağıt topladığı araca astı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çekip kaydettiği o anlar, sosylal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN