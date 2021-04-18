TRAFİK POLİSLERİ KISITLAMADA YAVRU KÖPEKLERİ BESLEDİ
KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında denetim yapan trafik polisleri, yavru köpekleri besledi.
KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında denetim yapan trafik polisleri, yavru köpekleri besledi.
İzmit'te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlere katılan trafik ekipleri, TEM Otoyolu Otogar Gişeleri mevkiinde yavru köpekleri gördü. Trafik polisleri 8 yavru köpeğe yanlarında bulunan yemekleri vererek besledi. Polislerin yavru köpekleri besledikleri anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı