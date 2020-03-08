Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı
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Dünya Kadınlar Günü, Konya, Yerel

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:28
Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

KONYA - Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Kaynak: İHA

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Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

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