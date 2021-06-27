Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.
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Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu... Oğlunu sınava yetiştireceği sırada otomobilinin lastiği patlayan annenin imdadına trafik polisleri yetişti

Motorize ekip genci sınava motosikletle yetiştirirken, diğer ekipler de lastiği değiştirdi

ANTALYA - Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na oğlunu yetiştirmek isteyen annenin kullandığı otomobilinin lastiği patladı. Durumu görüp devreye giren trafik polisleri, genci motosikletle gideceği yere bıraktı, annenin kullandığı otomobilin lastiğini de değiştirdi. Oğlunun sınava yetişmeyeceği konusunda telaşlanan anne ise yardımdan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 10.15 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da başladı. Öğrenciler, sınava yetişmek için erken saatlerde yollara koyulurken, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde araç trafiği oluştu. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise, bir yandan trafik akışını sağlamak bir yandan da olumsuzluk yaşayan öğrenci ve velilere yardımcı oldu. Kapıların saat 10.00'a kadar açık kaldığı fakültelere yetişmek için hem öğrenciler hem de veliler ter döktü.

Patlak lastikle yetişmeye çalıştı, devreye polis girdi

Oğlu Yusuf Ersin'i sınava yetiştirmek için otomobiliyle Mühendislik Fakültesi'ne giden sürücü Rana Ersin'in kullandığı aracın lastiği patladı. Trafik ekipleri lastiğin patlak olduğunu görünce sürücü ve oğlunu indirdi. Motorize bir ekipten bir polis memuru, genci motosikletle gideceği fakülteye yetiştirirken, sürücü anneye de diğer polis ekipleri yardımcı oldu. Trafik timleri, metal bir parçanın girip patlattığı lastiği istetme ile değiştirdi. Sürücü Rana Ersin de, hem oğlunu sınava yetiştiren hem de kendisine yardımcı olan trafik ekiplerine teşekkür etti.

"Patladığının farkına varamadık"

Yaşadıkları telaş anlarını anlatan Rana Ersin "Oğlum sınava girecekti. Sınava yetişmek isterken farkına varmadık. Tekerimiz patlamış. Polislerimiz söyledi tekerin patlak olduğunu. Motosiklet ile götürdüler. Sağ olsunlar. Lastiğin değişmesine de yardımcı oldular" dedi.

Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.
Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.
Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.
Trafik polisleri hem öğrencinin hem de velisinin imdadına koştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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