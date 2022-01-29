Trafik polisleri, çetin kış şartlarında güvenli seyahat için sürücülerin yanında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle her kış ulaşımda aksamalar yaşandığından sürücülerin adeta korkulu rüyası olan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde görevli trafik polisleri, vatandaşların sevdiklerine kavuşması için yoğun mesai yapıyor.

Erzincan Bölge Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amiriliğinde görevli trafik polisleri, Sivas-Erzincan arasındaki en önemli geçiş noktaları arasında gösterilen D-100 Karayolu'nun Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde karla mücadele ekipleriyle koordineli önlem alıyor.

Kar kalınlığının 100 santimetreyi bulduğu ve buzlanma, sis ile tipinin ulaşımı etkilediği kara yolunda görev yapan polisler, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen gece, gündüz demeden çalışıyor.

Çetin kışta güvenliği sağlayan ekipler, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları araçlarıyla güvenli bölgelere taşıyor, yolda kalan tır sürücülerinin araçlarını da ekiplerle kurtararak trafik akışını sağlıyor.

Sürücüler sık sık hava durumuna karşı bilgilendiriliyor

Ekipler ayrıca anlık hava durumunu takip ederek geçitleri kullanacak sürücüleri öncesinde durdurup tedbir konusunda uyarıyor.

Erzincan Bölge Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ali Turan, AA muhabirine, insanların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Çetin kış şartlarında zorlu koşullara rağmen ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgede sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklarda ekiplerimiz zor şartlarda da olsa görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Sürücülerden ricamız, sevdiklerine bir an önce kavuşmak için acele etmesin ve kurallara uysunlar. Ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu geçitlerde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma olduğu zamanlarda ise zaman zaman ağır tonajlı araçların geçişine kapatıyoruz ve bu araçları daha önce belirlediğimiz alanlara araçlarını bir süre park etmelerini istiyoruz."

Önlemler, sürücüleri güvende hissettiriyor

Tır sürücüsü Selamettin Taner de zor koşullarda şoförlük yaptıklarını anlattı.

Bölgede kış koşullarının çetin geçtiğine işaret eden Taner, "Görevli polis memuru arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Onlar da sürekli bizim yanımızdalar. Güvende hissetmemizi sağlıyorlar." dedi.

Sürücü Fatih Şahin de kara yolunda görev yapan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Polis arkadaşlar, bizleri yolda, izde bırakmadıkları için onlara ve Karayolları ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Kara yolunda yaşadığımız en ufak bir problemde, telefonla aradığımızda bizlere anında ulaşarak yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.