Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
05.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:41
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, denetimden fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici