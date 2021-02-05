Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
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Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti

05.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:41
Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, denetimden fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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