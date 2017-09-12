Trafik Polisinin Öldürdüğü Dayılarının ve Kuzeninin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Adana'da bir trafik polisinin öldürdüğü 2 dayısının ve 1 kuzeninin cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınlarına teslim edildi.



Alınan bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara'da görevli trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın iş yerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve iş yerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı. Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Trafik polisi Görkem E. ise daha sonra polise teslim oldu. Polisin öldürdüğü 3 kişinin cenazesi ise dün otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yakınları tarafından saat 11.20 sıralarında alındı. Cenazelerin öğle namazını müteakip Akkapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - ADANA