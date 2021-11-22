TRAFİK POLİSİNİN HALAYBAŞI OLDUĞU GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ - Haberler
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TRAFİK POLİSİNİN HALAYBAŞI OLDUĞU GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da, düğüne katılan trafik polisinin halaybaşı olarak, elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da, düğüne katılan trafik polisinin halaybaşı olarak, elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kentte pazar günü düzenlenen düğüne davetli olarak giden, Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görevli polis memurunun halayın başını çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğeni aldı. Batmanlı yerel şarkıcı Musa Gezer'in de sahneye çıktığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

TRAFİK POLİSİNİN HALAYBAŞI OLDUĞU GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

TRAFİK POLİSİNİN HALAYBAŞI OLDUĞU GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

TRAFİK POLİSİNİN HALAYBAŞI OLDUĞU GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

Trafik polisinin halaybaşı olduğu görüntüler ilgi çekti

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