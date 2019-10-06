06.10.2019 19:10

Trafik polisinin görev aşkı alkış topladı...Ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı

Trabzon'da yağmur sonrası bazı yollarda göletler oluştu

TRABZON - Trabzon'da etkili olan sağanak yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aşırı yağmur yüzünden yollar adeta göle dönerken ayakkabılarını çıkartıp tıkanan mazgala müdahale eden trafik polisinin görüntüleri takdir topladı.

Trabzon'un bazı yerlerinde etkili olan yolları göle dönüştürürken sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Yeşiltepe Mahallesinde tıkanan mazgalı temizlemeye çalışan trafik polisinin görüntüleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, tarafından cep telefonuna kaydedilirken, Başkaya polis memuru için "Paçaları sıvadı suyun içinde bütün kanalları temizledi" ifadeleri dikkat çekti.

Değirmendere Mahallesi'nde ise yıldırım düşme anı cep telefonuna yansırken görevlilerde yağmurla dolan yolları temizlemek için büyük çaba sarf etti. Havalimanı kavşağında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken yola dolan yağmur suları karayolları görevlilerince temizlendi.

Yağmurla birlikte etkili olan rüzgarda bazı yerlerde ağaçlara da zarar verdi. Bazı yollara kırılan ağaç dalları görevlilerce temizlenirken trafik polis ekipleri sürücüleri yolların kaygan oluşundan dolayı uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA