Trafik polisinin davranışı yürekleri ısıttı Trafik polisinin davranışı yürekleri ısıttı İçişleri Bakanlığının aldığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ilk gününde Konya'da polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Trafik polisinin davranışı yürekleri ısıttı

KONYA - İçişleri Bakanlığının aldığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ilk gününde Konya'da polis ekipleri denetimlere devam ediyor. Denetimler sırasında çevredeki güvercinlere bulduğu bir bidonla su dolduran ve bir köpeğe su içiren trafik polisinin davranışı yürekleri ısıttı.

Korona virüs tedbirleri alınan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor. Merkez Karatay ilçesi Eski Garaj civarındaki denetimler sırasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Trafik denetimi yapan polis ekiplerinin yanındaki yola güvercin sürüsü indi. Vefa destek grubu ve belediye ekiplerinin ekmek de verdiği yerde uygulama yapan bir trafik polisi de bulduğu bir bidonla güvercinlere su doldurdu. Trafik polisi güvercinleri beslediği sırada yanına gelen bir köpeğe de su içirmesi yürekleri ısıttı.

Kaynak: İHA