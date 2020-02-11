Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma
Haberler » 3. Sayfa » Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma - Haberler

Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma

Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

11.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:19
Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma

'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.


Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde R.Ö. isimli kadın aracını ikinci sıraya park etti. Olayı gören trafik polisi genç kadını uyararak aracını kaldırmasını istedi. R.Ö. görevli trafik polisi ile tartışarak ona 'Seninle çok pis uğraşacağım' dedi. Genç kadının görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olay yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler