Trafik polisi yolda kalan araç sürücüsüne yardım etti

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan sürücüye yardım ederek aracı yol kenarına götürdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta ışıklarda bekleyen bir araç arıza yaparak yolda kaldı. Trafik akışını olumsuz etkileyen ve yardıma ihtiyaç duyan araç sürücüsüne bölgede polis memuru yardıma koştu.

Polis memuru ve bir vatandaş, sürücüyle birlikte aracı bir süre iterek yol kenarına götürdü.