Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi
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Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi

30.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:32
Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi

ADANA'da uygulama noktasından bisikletiyle geçen 10 yaşlarındaki çocuğun üşüdüğünü gören trafik polisi, üzerindeki polis montunu çıkartıp ona giydirdi.

ADANA'da uygulama noktasından bisikletiyle geçen 10 yaşlarındaki çocuğun üşüdüğünü gören trafik polisi, üzerindeki polis montunu çıkartıp ona giydirdi. 

Eski Müze kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuğun üzerinde montu, ayağında çorabının olmadığını gördü. Çocuğun üşüdüğünü gören polislerden biri, montunu çıkartıp ona giydirdi. Minibüste yolculuk yapan bir vatandaş ise o anların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflar, trafik denetimleri ve radar kontrollerinin paylaşıldığı Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformunda paylaşıldı. Fotoğraflar çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları polislere teşekkür etti. 


Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi
Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi
Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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