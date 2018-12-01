Trafik Park'ta Yeni Dönem

Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklara farklı bir öğrenme modeli sunan Trafik Parkta Eylül ayında başlayan yeni dönemle birlikte 3-8 yaş arası 3 bin çocuk uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Teneffüs Park ve Muratpaşa'nın 3 mahallesinde çalışmalarını sürdüren destek eğitim kurslarında çocuklara farklı öğrenme modelleri sunan Muratpaşa Belediyesi'nin Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Trafik Parkında yeni dönem devam ediyor. Işıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle günlük hayatta en çok karşılaşılan taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir modelinin kurulduğu Trafik Park'ta, 3 - 8 yaş arası çocuklar, hem anlatımlı hem de uygulamalı trafik eğitimi alıyor. Önce trafik işaretlerinin anlamlarını öğrenen ardından akülü arabalarla uygulamalı eğitim alan çocuklar programın sonunda sertifika sahibi de oluyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, davranış değişikliğini sağlayan en sağlıklı öğrenmenin çocukluk çağında gerçekleştiğini belirterek, "Bu amaçla gerek Teneffüs Park'ta gerekse destek eğitim kuruşlarımızda yaşadığı çevreye, insanlara, doğaya saygılı, birlikte yaşama kültürünü edinmiş çocuklar yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi. Herkesin trafik kullarını bilmesine rağmen alışkanlığa dönüşemediğini ve bu nedenle kurallara uyma oranını düşük olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Bizim kırmaya çalıştığımız da budur" dedi. Başkan Uysal, Trafik Parkta yeni dönemde 3 bin çocuğun eğitim aldığını söyledi. - ANTALYA