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Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

Eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmesi sonrasında çocuklar, soluğu Akyazı Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda aldı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmesi sonrasında çocuklar, soluğu Akyazı Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda aldı.

Eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmesi sonrasında çocuklar, soluğu Akyazı Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda aldı. Çocukların trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Akyazı Belediyesi tarafından hizmete açılan Trafik Eğitim Parkı, çocukların sesleri ile şenlendi. Bir haftalık tatilin keyfini çıkarmaya başlayan çocuklar hem eğlendiler hem de trafik kurallarını öğrendiler. - SAKARYA

Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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