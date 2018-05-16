Trafik Magandasına Tepki Yağdı! Direksiyonu Ayağıyla Kontrol Etti

Erzurum'da akan trafikte ilerlerken otomobilin içinde yaptığı hareketlerle ölüme davetiye çıkaran şoför "bu kadarına da pes" dedirtti.

BİR ELİNDE MEYVE DİĞERİNDE TESPİH

Kim olduğu ve nereye gittiği bilinmeyen trafik magandası, canını hiçe sayarak trafikte seyrederken kendini kayda aldı.

Show Haber WhatsApp ihbar hattına gelen videoda, sürücünün yanında kocaman meyve tabağı ve elinde tespih olduğu, direksiyonu ise ayağıyla kontrol ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin televizyonda yayınlanmasının ardından sosyal medyada kendisi ve trafikteki diğer insanların canını hiçe sayan sürücüye tepki yağdı.