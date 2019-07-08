Trafik magandalarına tutuklama talebi

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki kardeşin savcılık sorgularında, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'dan özür dilemek ve zararlarını gidermek istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi

İki kardeş, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinde, kendilerine arkadan çarpmaları için araçlarını durdurduklarını, araçtan indiklerini, sıkıntısının ne olduğunu anlamak için camı açmayı istediklerini belirten Hasan Sel'in, "Kardeşim, gel gidelim, boş ver kötü söz sahibinindir dedi. Olayın bu aşamaya gelmiş olması nedeniyle, bir anlık heyecanla, şahsın aynasına zarar verdim. İki araç birbirine bitişik olduğu için diğer aracın kaputuna bastım. O anki psikolojimle kaputta zıpladım. Kesinlikle hamilelikle ilgili bir şey duymadım" dediği öğrenildi.

'ÖZÜR DİLEMEK İSTERİM'

Olay sırasında yanında bulunan ruhsatlı silahını teşhir amaçlı kullanmadığını söyleyen Hasan Sel'in, "Kesinlikle çıkarmam, teşhir etmem ve elimi belime götürmem dahi söz konusu değildir. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm. Tahrik sonucu meydana gelmiştir. Kasten çarpma ve öncesinde hakaretler mevcuttur. Yine de şahısların uğradıkları maddi ve manevi zararları gidermek isterim. Bizim de çoluk çocuğumuz vardır. Ayrıca özür dilemek isterim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Savcılık ifadesinde olay günü dörtlülerinin açık olarak ve zaman zaman da emniyet şeridinde gittiğini söyleyen Hüseyin Sel'in ise, "Ben emniyet şeridine girmek istedim, karşı taraf şeridi daraltarak izin vermedi. Aynalarımız birbirine değdi" dediği kaydedildi.

'ZARARLARINI GİDERİP ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM'

Bunun üzerine aracı durdurduklarını, aracın yanına gittiklerini söyleyen Hüseyin Sel'in, "Eğer camı açış olsalardı özür dileyip ağabeyimi de alıp götürecektim. İçeriden kesinlikle bir ses duymadık. Ben kadının olduğu araçla diyaloğa girmem. Hamilelik olayını sosyal medyadan öğrendik. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Maddi ve manevi zararlarını giderip özür dilemeye hazırım. Firmamız ve ailemiz bu durumdan zarar görmüştür. Biz de hakaret ve mala zarar verme nedeniyle şikayette bulunduk, ancak duruma göre şikayetimizi geri çekeriz" dediği belirtildi.

Savcı, ifadelerin ardından her iki kardeşi de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.





Kaynak: DHA