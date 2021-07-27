Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı.

Adana'da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı.

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi. Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden 'siren' çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, 'Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama' suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi.

Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayrılığı kabullenemeyen eşi elektrik süpürgesiyle dövdü! Şimdi ise kocasının sevgilisi tarafından tehdit ediliyor
Ayrılığı kabullenemeyen eşi elektrik süpürgesiyle dövdü! Şimdi ise kocasının sevgilisi tarafından tehdit ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik İrem Derici Seren Serengil
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:59:01. #1.14#

title