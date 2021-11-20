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Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Çorum'da trafik levhasına çarpan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Çorum'da trafik levhasına çarpan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Naci A. yönetimindeki 52 AAT 719 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Naci A. ve Emine A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

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