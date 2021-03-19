Trafik levhalarını çalan 2 kişi yazıları yok etmek için yaktıkları ateş ele verdi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin karayolunda bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 41 levhayı çalan 2 şüpheli yazıları yok etmek için yaktıkları ateşle kendilerini ele verdi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin karayolunda bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 41 levhayı çalan 2 şüpheli yazıları yok etmek için yaktıkları ateşle kendilerini ele verdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pancarköy'de devriye esnasında bir inşaatın önünde ateş yakıldığını fark etti. Ekiplerce yapılan çalışmada Karayolları Genel Müdürlüğüne ait çalınan 41 trafik levhasının A.B ve A.B tarafından yakılan ateşle yazıları yok etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, levhalara el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı