Trafik lambalarında gülümseten hata

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de üç ayrı noktadaki trafik lambalarında görülen benzer bir hata görenleri gülümsetiyor.

Söz konusu trafik lambaları Eskişehir'de üç ayrı caddede bulunuyor. Atatürk Bulvarı, Alaeddin Caddesi ve Yunus Emre Caddesinde bulunan trafik ışıkları vatandaşların dikkatini çekiyor. Yayalara dur işareti veren insan siluetinin yana eğik durması yolu kullanan insanlar tarafından komik karşılanıyor. - ESKİŞEHİR