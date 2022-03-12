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Trafik lambalarında gülümseten hata

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Trafik lambalarında gülümseten hata

Eskişehir'de üç ayrı noktadaki trafik lambalarında görülen benzer bir hata görenleri gülümsetiyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de üç ayrı noktadaki trafik lambalarında görülen benzer bir hata görenleri gülümsetiyor.

Söz konusu trafik lambaları Eskişehir'de üç ayrı caddede bulunuyor. Atatürk Bulvarı, Alaeddin Caddesi ve Yunus Emre Caddesinde bulunan trafik ışıkları vatandaşların dikkatini çekiyor. Yayalara dur işareti veren insan siluetinin yana eğik durması yolu kullanan insanlar tarafından komik karşılanıyor. - ESKİŞEHİR

Trafik lambalarında gülümseten hata

Trafik lambalarında gülümseten hata

Trafik lambalarında gülümseten hata

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, Yerel, Haberler

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