Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı
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Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı

Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak yürüttüğü helikopter destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan 81 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 34 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak yürüttüğü helikopter destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan 81 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 34 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 8 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 67 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetim sonucunda; bin 530 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 81 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs da yakalandı.

İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı
Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı
Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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