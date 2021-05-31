Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
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Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı

Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplamda 208 bin 309 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplamda 208 bin 309 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Drone ile de desteklenen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kentteki denetimlerde 1 sivil ihbar, 3 ekip ve 8 personelin katılımı ile yapılan çalışmalarda 331 araç kontrol edildi. Bu neticede 64 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 11 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak ve 6 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak suçu olmak üzere diğer maddelerden kusurlu görülen 221 araç sürücüsüne 208 bin 309 TL para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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