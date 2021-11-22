Son dakika haber: Trafik kurallarını altüst eden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - - Trafik kurallarını altüst eden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılan yönde ilerleyen bir sürücü, "U" dönüşü yapmak isterken otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara istikametindeki yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılan yönde ilerleyen 18 DF 448 plakalı otomobil sürücüsü Davut Ç, "U" dönüşü yapmak isterken Alican T'nin kullandığı 06 RK 742 plakalı otomobile çarptı. Yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşımın iki yönlü sağlandığı bölgede, trafiğin akışı bir süre yavaşladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Alican T, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, LPG'li iki otomobilde de tedbir aldı. Polislerde otomobili iterek yol kenarına çekti. Kaza nedeniyle maddi hasarın oluştuğu her iki araçta, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü Davut Ç. ise ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü.