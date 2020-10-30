Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

30.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:28
Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik düzenlenen uygulamada 3 bin 516 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde, 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan 38 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 187 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 300 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 44 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 60 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücüye tehlikeli şerit değiştirerek araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 10 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 114 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Kazada 66 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tokat'ta pandemi kuralların uymayanlara ceza yağdı
Tokat'ta pandemi kuralların uymayanlara ceza yağdı
Manisa'da kurallara uymayanlara 1 haftada 1 milyondan fazla ceza
Manisa'da kurallara uymayanlara 1 haftada 1 milyondan fazla ceza
Kocaeli'de korona virüs kurallarına uymayan binlerce kişiye ceza yağdı- Covid-19 kurallarana uymayan bin 580 kişi cezalandırıldı- Denetimlerde...
Kocaeli'de korona virüs kurallarına uymayan binlerce kişiye ceza yağdı- Covid-19 kurallarana uymayan bin 580 kişi cezalandırıldı- Denetimlerde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Yücel İldiz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Avrupa Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:55:00. #1.15#
title