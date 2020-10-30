Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te 3 bin 516 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesilirken 66 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik düzenlenen uygulamada 3 bin 516 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde, 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan 38 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 187 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 300 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 44 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 60 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücüye tehlikeli şerit değiştirerek araç kullanmaktan, 8 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 10 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 114 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 766 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Kazada 66 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı