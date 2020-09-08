Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı
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Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda trafik kurallarına uymayan 934 sürücüye ceza yağdı.

Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı
08.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:53

Gaziantep'te sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda trafik kurallarına uymayan 934 sürücüye ceza yağdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları trafik denetleme çalışmalarıyla 934 sürücüye trafik kurallarına uymadıklarından dolayı işlem yaptı. Ekipler, 3 bin 653 aracı kontrol ederek, 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 85 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 26 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 331 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 134 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten,

-75 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 112 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 164 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, genel toplamda 934 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Ekipler ayrıca 69 aracı trafikten men ederek, 7 sürücü belgesine el koydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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