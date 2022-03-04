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Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında 116 araca toplam 42 bin lira para cezası yazıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında 116 araca toplam 42 bin lira para cezası yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetle Büro Amirliğine bağlı trafik ekipleri, resmi ve sivil ekiplerin de desteğiyle ilçe merkezinde yayaların geçiş noktalarına park, engelliler için ayrılmış park alanları, kırmızı ışık ihlali, kask kontrolü, kaldırım parkı, çift sıra parklar, ters yön uygulamaları ve dolmuş duraklarına park eden araçlar üzerinde 6 ekip ile yaptığı 2 saatlik uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Yapılan uygulamalarda 211 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 116 araç sürücüsüne 42 bin lira para cezası yazıldı. Tescilsiz 2 motosiklet otoparka çekildi. Sürücüler, trafik polislerine ceza yazmamaları için çeşitli mazeretler üretseler de cezadan kurtulamadılar.

İlçe merkezinde kaldırım parkları, çift sıra parklar, ters yön ve dolmuş otopark kontrollerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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