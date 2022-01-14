Trafik kurallarına uymayan sürücüler affedilmedi

Afyonkarahisar'da polis tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere BİN 500 TL'ye yakın ceza kesildi.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda polis ekipleri tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 77 araç durduruldu. 120 şahsın de Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı denetimde trafik kuralarına uymayan 4 sürücüye toplamda yaklaşık bin 500 TL'lik trafik cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

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