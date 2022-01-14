Trafik kurallarına uymayan sürücüler affedilmedi
Afyonkarahisar'da polis tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere BİN 500 TL'ye yakın ceza kesildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere BİN 500 TL'ye yakın ceza kesildi.
Afyonkarahisar-İzmir karayolunda polis ekipleri tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 77 araç durduruldu. 120 şahsın de Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı denetimde trafik kuralarına uymayan 4 sürücüye toplamda yaklaşık bin 500 TL'lik trafik cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR
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