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Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulları ziyaret ederek, trafikte kural ihlali yapan anne, baba ve diğer sürücüleri ikaz etmeleri için çocuklara kırmızı düdük dağıttılar.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulları ziyaret ederek, trafikte kural ihlali yapan anne, baba ve diğer sürücüleri ikaz etmeleri için çocuklara kırmızı düdük dağıttılar.

İlçe genelindeki okulları ziyaret eden polisler, öğrencilerle bir araya gelerek onlara meyve suyu ve kek ikramında bulundular. Daha sonra servis araçlarında çocukların uyması gereken kuralları anlatan polisler, öğrencilere kırmızı düdük dağıttılar. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, "Çocuklarımızın huzur ve güven ortamında eğitim hayatlarını sürdürmeleri ve güvenli bir çevrede gelişimlerini devam ettirmeleri amacıyla okul çevrelerinde ve okula ulaşım güzergahlarında bulunan park bahçe ve internet kafe, metruk binalarda, okul servis araçlarında asayiş ve trafik açısından kontrol ve denetim yaptık. Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek yaya geçidi kullanımı, okul servis araçlarında seyahat kuralları, güvenli geçiş alanları, bağımlılık yapan maddelerin zararları, dijital güvenliğin yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmeler yaptık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

Trafik kurallarına uymayan anne ve babaları çocuklar uyaracak

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