Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır

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Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında Kaş Yeniköy Mahallesinde 4 etaptan oluşan eğitimi tamamlayan sürücülere kask hediye etti. Törende konuşan Vali Yazıcı; "Kendi sağlığımız için mutlaka kaskımızı takıp trafik kurallarına uyalım. Çünkü trafik kurallarına uymak yaşama sımsıkı sarılmaktır. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, trafik güvenliği ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı projesi olan ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Kaş Hilmi Toksoy İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen "Trafik Eğitim Şenliği"ne katıldı. Etkinlikte Vali Yazıcı'ya Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti.

Yaşamın Her Anı Trafiğin İçindeyiz

Trafik güvenliği ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; "Yaşamımız boyunca doğal olarak her gün trafiğin içindeyiz. Yaya olarak ya da araçla trafikte bulunuyoruz. Dolayısıyla trafik kurallarına uyma noktasında herkesin bu konuya hassasiyet göstermesini istiyorum. Başta emniyet kemerini takarak tüm sürücülerimiz trafik kurallarına uymalarını ve bu kurallarla trafikte seyrederken de insanların öncelikli olduğunu bir kez daha unutmamalarını rica ediyorum. " dedi.

Trafik kurallarına uymak yaşama sımsıkı sarılmaktır diyen Vali Yazıcı, sürücüleri kendi ve yayaların canlarını korumak adına kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Vali Yazıcı konuşmasının sonunda projede emeği geçen başta İlçe Jandarma olmak üzere herkesi kutlayarak, Kaş Hilmi Toksoy İlkokul ve Ortaokulu öğrencilerinin trafik konusunda örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından çocuklara trafikle ilgili bilgiler verilerek "Trafik Yemini" ettirildi. Yeminden sonra Vali Yazıcı öğrencilere "Trafik Dedektifi" kimliği takdim etti.

Kaskımla Güvendeyim

Vali Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında Kaş Yeniköy Mahallesinde 4 etaptan oluşan eğitimi tamamlayan 100 motosiklet sürücüsüne kask hediye etti. Törende motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosiklet sürücülerine kask kullanımı konusunda uyarıda bulunan Vali Yazıcı; "Motosiklet sürücülerimiz yola çıkmadan mutlaka kasklarını takmalı. Kısa mesafe, uzun mesafe fark etmez. Her ikisinde de kaza olabilir. Dolayısıyla kesinlikle kasksız olarak yola çıkmayalım. Sağlığımızdan daha önemli bir şey yok. " ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından 4 etaptan oluşan eğitimi başarı ile tamamlayan sürücülere kasklarını takdim eden Vali Yazıcı, sürücülerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 01 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 02 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 03 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 04 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 05 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 06 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 07 Trafik Kurallarına Uymak Yaşama Sarılmaktır 08

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